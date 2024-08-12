Предотвращение появления пыли и охлаждение людей с помощью иранского устройства для распыления тумана

Устройство для распыления тумана распыляет воду в виде очень мелких частиц в воздух, и используется как способ для охлаждения воздуха и повышения влажности в различных средах. В этом устройстве вода с высоким давлением выталкивается через сопло наружу, и из-за высокого давления и малого размера выхода сопла капли воды превращаются в мелкий туман.

В настоящее время устройства для распыления тумана применяются в различных отраслях и открытых, и закрытых помещениях. Использование распылителей тумана является простым и эффективным решением для снижения температуры воздуха и увеличения влажности в целях уменьшения воздействия жары.

Устройства для распыления тумана могут обеспечить комфорт и здоровье людей, животных и растений в теплые месяцы года. Единственное, что нужно учитывать при использовании устройства для распыления тумана, это выбор его правильного типа. Например, количество распыляемой воды в ресторанной среде должно быть таким, чтобы не вызывать намокания и скольжения поверхностей.

Маасуме Амин, генеральный директор этой научно-технической компании, прокомментировала этот продукт: "Эти устройства могут использоваться в открытых помещениях для уменьшения пыли и охлаждения массовых скоплений людей".

Также она добавила, что это устройство, помимо охлаждения людей, помогает предотвратить подъем пыли. Она отметила, что это устройство для распыления тумана в настоящее время может использоваться на пограничных пунктах страны и во время шествия арбаин для охлаждения людей.