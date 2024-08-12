"Хезболла": Десятками ракет мы атаковали штаб-квартиру Израиля

«В ответ на атаки израильского врага на деревни на юге страны, мы атаковали недавно созданный штаб 146-й дивизии в Гаатоне ракетами "Катюша"», - говорится в заявлении Исламского сопротивления в Ливане.

Ранее израильские СМИ сообщили о запуске более 30 ракет из Ливана по израильским поселениям на севере оккупированной Палестины.

С началом операции "Буря Аль-Аксы" палестинскими группировками Сопротивления, ливанская "Хезболла", стремясь задействовать значительную часть израильских военных на севере оккупированной Палестины и снизить давление на Сопротивление в Газе, проводит ежедневные и масштабные операции против целей израильского режима на территории Палестины.

В результате этих атак к настоящему времени уничтожены некоторые израильские базы, а также уничтожена военная техника, включая танки, бронетранспортеры и бронемашины. Кроме того, погибло большое количество израильских военных.