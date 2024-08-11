11 авг. 2024 г., 20:22
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Новости ID: 85565342
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Хезболла нанесла комбинированные удары ракет и беспилотников по Израилю

11 авг. 2024 г., 20:22
Новости ID: 85565342
Хезболла нанесла комбинированные удары ракет и беспилотников по Израилю

Тегеран, 11 августа. ИРНА — Бойцы ливанской «Хезболлы» нанесли комбинированные удары ракет и беспилотников по базам сионистских оккупантов на севере оккупированной Палестины.

Боевики ливанского движения "Хезболлы" обстреляли ракетами место собрания оккупационных сионистских сил вокруг военной базы "Митат".

Бойцы сопротивления также с помощью дрон-смертников нанесли удары по шпионским оборудованиям сионистского противника на военной базе Маликия, что привело к прямому ущербу оккупантам.

В ходе другой операции Исламское сопротивление Ливана атаковало оборудование наблюдения оккупантов на базе Ройсат-эль-Алам на оккупированных высотах Кафр-Шуба с помощью соответствующего оружия, что привело к прямому ущербу оккупантам.

Ливанские боевики «Хезболлы» также нанесли удар по военной базе Аль-Мардж с помощью артиллерии.

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