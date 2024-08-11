Хезболла нанесла комбинированные удары ракет и беспилотников по Израилю

Боевики ливанского движения "Хезболлы" обстреляли ракетами место собрания оккупационных сионистских сил вокруг военной базы "Митат".

Бойцы сопротивления также с помощью дрон-смертников нанесли удары по шпионским оборудованиям сионистского противника на военной базе Маликия, что привело к прямому ущербу оккупантам.

В ходе другой операции Исламское сопротивление Ливана атаковало оборудование наблюдения оккупантов на базе Ройсат-эль-Алам на оккупированных высотах Кафр-Шуба с помощью соответствующего оружия, что привело к прямому ущербу оккупантам.

Ливанские боевики «Хезболлы» также нанесли удар по военной базе Аль-Мардж с помощью артиллерии.