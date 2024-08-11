11 авг. 2024 г., 18:39
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Ван И: Китай поддерживает Иран в защите своего суверенитета

11 авг. 2024 г., 18:39
??????? ID: 85565289
Ван И: Китай поддерживает Иран в защите своего суверенитета

Тегеран, 11 августа. ИРНА — Пекин поддерживает Тегеран в защите своего суверенитета, безопасности и национального достоинства, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с испольняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани.

"Китай поддерживает Иран в защите своего суверенитета, безопасности и национального достоинства в соответствии с законом, а также в его усилиях по поддержанию регионального мира и стабильности и готов поддерживать тесное общение с Ираном", — говорится в заявлении МИД КНР.

Глава МИД Китая также отметил, что Пекин считает, что убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании подорвало процесс переговоров о прекращении огня в Секторе Газа и "подорвало региональный мир и стабильность".

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