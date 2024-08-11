В КСИР пообещали своевременно отреагировать на убийство Израилем Хании

Об этом рассказал журналистам представитель КСИР бригадный генерал Али Мохаммад Наини в воскресенье, отметив, что убийство Хании было совершено с целью подорвать сдерживающую мощь фронта сопротивления.

"Израильский режим хочет отвлечь внимание от своего поражения в трясине Газы, убивая командиров сопротивления», - отметил генерал Наини.

Подчеркнув широко распространенный страх перед возмездием со стороны Ирана, Наини заявила, что убийство Хании еще больше поставило все «существование и идентичность» оккупационного режима на грань краха.

кроме того, Наини раскритиковал правозащитные организации, заявив, что они стали неэффективными из-за давления со стороны Запада, что привело к одностороннему определению прав человека, которое в конечном итоге поддерживает сионистские интересы.

Хания, глава политического офиса ХАМАС, был убит в ходе операции, организованной израильским режимом в Тегеране в конце прошлого месяца.

Исламская Республика пообещала «жестко отреагировать» на наглый террористический акт на своей территории.