11 авг. 2024 г., 17:03
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В КСИР пообещали своевременно отреагировать на убийство Израилем Хании

11 авг. 2024 г., 17:03
??????? ID: 85565221
В КСИР пообещали своевременно отреагировать на убийство Израилем Хании

Тегеран, 11 августа. ИРНА — В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране было вопиющим нарушением Устава ООН, предупредив, что израильский режим получит ответ на этот «глупый поступок» в подходящее время.

Об этом рассказал журналистам представитель КСИР бригадный генерал Али Мохаммад Наини в воскресенье, отметив, что убийство Хании было совершено с целью подорвать сдерживающую мощь фронта сопротивления.

"Израильский режим хочет отвлечь внимание от своего поражения в трясине Газы, убивая командиров сопротивления», - отметил генерал Наини.

Подчеркнув широко распространенный страх перед возмездием со стороны Ирана, Наини заявила, что убийство Хании еще больше поставило все «существование и идентичность» оккупационного режима на грань краха.

кроме того, Наини раскритиковал правозащитные организации, заявив, что они стали неэффективными из-за давления со стороны Запада, что привело к одностороннему определению прав человека, которое в конечном итоге поддерживает сионистские интересы.

Хания, глава политического офиса ХАМАС, был убит в ходе операции, организованной израильским режимом в Тегеране в конце прошлого месяца.

Исламская Республика пообещала «жестко отреагировать» на наглый террористический акт на своей территории.

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