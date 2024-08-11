Неспособность израильской ПВО сбивать дроны Хезболлы

По данным израильского телеканала, вчерашняя атака беспилотников "Хезболлы" была нацелена на места, о которых запрещено говорить по приказу разведывательного управления израильской армии.

Израильской ПВО удалось перехватить и сбить только один беспилотник «Хезболлы».

Вечером в субботу ливанское движение "Хезболла" нанесла массированный ракетный удар и удар беспилотников по целям на севере оккупированной Палестины.

СМИ сообщили, что сильные взрывы произошли в некоторых районах, в том числе в Аль-Джалиле, а также подверглись атакам оккупированный город Сафад и город Кирьят-Шмона.