11 авг. 2024 г., 15:26
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Неспособность израильской ПВО сбивать дроны Хезболлы

11 авг. 2024 г., 15:26
??????? ID: 85565147
Неспособность израильской ПВО сбивать дроны Хезболлы

Тегеран, 11 августа. ИРНА — 14-й канал телевидения сионистского режима сообщил о неспособности израильской ПВО в отражении атаки беспилотников ливанской «Хезболлы».

По данным израильского телеканала, вчерашняя атака беспилотников "Хезболлы" была нацелена на места, о которых запрещено говорить по приказу разведывательного управления израильской армии.

Израильской ПВО удалось перехватить и сбить только один беспилотник «Хезболлы».

Вечером в субботу ливанское движение "Хезболла" нанесла массированный ракетный удар и удар беспилотников по целям на севере оккупированной Палестины.

СМИ сообщили, что сильные взрывы произошли в некоторых районах, в том числе в Аль-Джалиле, а также подверглись атакам оккупированный город Сафад и город Кирьят-Шмона.

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