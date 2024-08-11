Версия Израиля по школе Ат-Табаин — это ложь

"Список из 19 человек, опубликованный израильской армией после расстрела школы Ат-Табаин, в котором утверждается, что эти люди являются боевиками ХАМАС и палестинского исламского джихада, содержит совершенно вводящую в заблуждение информацию", отметил Рами Абду.

"Путем предварительного расследования нам удалось установить, что более половины людей в опубликованном списке не имеют политической деятельности, среди них есть дети, ученые и специалисты", отметил глава евро-средиземноморской организации по правам человека.

Он отметил, что версия оккупантов по школе Ат -Табаин являются ложными и вводящими в заблуждение. "Ложь и введение в заблуждение – это привычка оккупантов. В ходе наблюдения не было обнаружено никаких признаков присутствия вооруженных элементов в школе Ат -Табаин, а оккупанты включили в список лиц, ставших жертвами преступления в шокле, имена, которые погибли до этого преступления"