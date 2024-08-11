11 авг. 2024 г., 13:07
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Новости ID: 85564955
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Галибаф: израильский режим должен ожидать сурового наказания

11 авг. 2024 г., 13:07
Новости ID: 85564955
Галибаф: израильский режим должен ожидать сурового наказания

Тегеран, 11 августа. ИРНА — Недавние преступления сионистского режима являются одновременно преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Преступления антигуманного и преступного сионистского режима не имеют границ, этот бесчестный режим еще раз доказал, что сионисты являются позором человечества и не понимают никакого языка, кроме языка силы, нападая на палестинских беженцев, когда они совершали утреннюю молитву", сказал Галибав.

По его словам, недавние преступления сионистского режима являются одновременно преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями, Исламская Республика Иран решительно осуждает их.

"Мы считаем месть за кровь мученика Исмаила Хании своим религиозным и национальным долгом, и сионистский режим должен ожидать сурового наказания со стороны иранского народа", отметил он.

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