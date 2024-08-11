Галибаф: израильский режим должен ожидать сурового наказания

"Преступления антигуманного и преступного сионистского режима не имеют границ, этот бесчестный режим еще раз доказал, что сионисты являются позором человечества и не понимают никакого языка, кроме языка силы, нападая на палестинских беженцев, когда они совершали утреннюю молитву", сказал Галибав.

По его словам, недавние преступления сионистского режима являются одновременно преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями, Исламская Республика Иран решительно осуждает их.

"Мы считаем месть за кровь мученика Исмаила Хании своим религиозным и национальным долгом, и сионистский режим должен ожидать сурового наказания со стороны иранского народа", отметил он.