Иран отверг обвинения в причастности к взлому аккаунта предвыборного штаба Трампа

«Мы не придаем значения этим новостям. Правительство Ирана не имеет никаких целей и мотивов для вмешательства в президентские выборы в США», - объявило представительство ИРИ при ООН, комментируя сообщение на сайте Politico о взломе аккаунта предвыборного штаба Трампа.

Издание Politico утверждает, что с анонимного аккаунта получило электронные письма с документами из предвыборного штаба Трампа.

Представитель кампании Трампа Стивен Чонг в заявлении отметил, что эти документы были получены незаконным путем из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, с целью вмешательства в выборы 2024 года и создания хаоса в демократическом процессе страны.

В продолжение он указал на отчет исследователей компании Microsoft, в котором утверждалось, что хакеры, связанные с Ираном, в июне пытались получить доступ к аккаунту высокопоставленного чиновника в президентской гонке США. В отчете не приводится дополнительная информация о личности чиновника.