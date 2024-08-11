11 авг. 2024 г., 10:09
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И.о главы МИД Ирана провел беседу с замглавы политического бюро ХАМАС

11 авг. 2024 г., 10:09
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И.о главы МИД Ирана провел беседу с замглавы политического бюро ХАМАС

Тегеран, 11 августа, ИРНА – Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре с заместителем главы политического бюро ХАМАС Халилем Аль-Хийей обсудил агрессивные и террористические действия израильского режима, включая убийство в Тегеране главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании, а также преступную атаку в субботу на палестинских беженцев в школе Аль-Табиин в Газе.

«Выбор неустанного муджахида Яхьи Синвара, возглавляющего борьбу с сионистами на поле боя, считается гордостью», - сказал иранский дипломат, выразив соболезнования в связи с гибелью господина Исмаила Хании и поздравив с избранием Яхьи Синвара на пост главы политического бюро ХАМАС.

Указав на широкие консультации Исламской Республики Иран относительно нового преступления сионистов, т.е. нападение на школу Аль-Табиин в секторе Газа, Багери отметил, что Исламская Республика Иран серьезно прилагает усилия для осуждения этого преступления сионистов на региональных и международных форумах.

Замглавы политического бюро ХАМАС, в свою очередь, призвал к международному осуждению этого террористического акта на международных форумах и подчеркнул необходимость продолжения консультаций с Тегераном по этому вопросу.

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