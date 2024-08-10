10 авг. 2024 г., 20:38
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Оман, Катар и ОАЭ осудили жестокое нападение Израиля на школу «Таба'ин» в Газе

10 авг. 2024 г., 20:38
??????? ID: 85564242
Оман, Катар и ОАЭ осудили жестокое нападение Израиля на школу «Таба'ин» в Газе

Тегеран, 10 августа, ИРНА - Министерства иностранных дел Оман, Катара и ОАЭ сильно осудили преступное нападение израильского режима на беженцев, укрывающихся в школе в секторе Газа.

Министр иностранных дел Оман в своем заявлении отметил: «Мы осуждаем жестокое нападение оккупационных сил Израиля на школу «Таба'ин», где разместились палестинские беженцы».

Министерство иностранных дел Омана также вновь призвало международное сообщество предпринять меры для остановки агрессии израильского режима и его преследования за преступления, а также для принятия международных санкций против этого режима.

Катар также призвал к международному расследованию нападения израильского режима на эту школу в секторе Газа.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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