Оман, Катар и ОАЭ осудили жестокое нападение Израиля на школу «Таба'ин» в Газе

Министр иностранных дел Оман в своем заявлении отметил: «Мы осуждаем жестокое нападение оккупационных сил Израиля на школу «Таба'ин», где разместились палестинские беженцы».

Министерство иностранных дел Омана также вновь призвало международное сообщество предпринять меры для остановки агрессии израильского режима и его преследования за преступления, а также для принятия международных санкций против этого режима.

Катар также призвал к международному расследованию нападения израильского режима на эту школу в секторе Газа.