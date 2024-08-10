Хезболла продолжает атаки на базы израильского режима

Движение Хезболла заявило, что сегодня его бойцы с помощью ударного беспилотника атаковали разведывательное оборудование на базе «Рамия», что привело к ее уничтожению.

Это движение также сообщило об артиллерийском обстреле базы «Малкия» и ракетной атаке на место размещения израильских военных в «Тель Шаар», добавив, что ракета попала в цель.

Некоторые ливанские источники также сообщили об атаке на гарнизон «Бранеит» на Западном Галилее, расположенном на севере оккупированного Палестины.

СМИ израильского режима также сообщили, что сирены тревоги сработали в «Малкии», расположенной в Западном Галилее на границе с Ливаном.

С другой стороны, ливанские СМИ сообщили об авиаударе израильского режима по деревне «Тир Харфа» в Ливане и добавили, что артиллерия противника также атаковала деревню «Айтерун» на юге Ливана.

Один из беспилотников израильского режима также атаковал районы «Хербет Салем» и «Мадждал Салем» на юге Ливана, и министерство здравоохранения сообщило о ранении одного гражданина Ливана в этой атаке.