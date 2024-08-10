Израильский аналитик: Израильтяне не спят дома из-за страха перед нападением Ирана

Сима Кадмон, аналитик израильской газеты «Едиот Ахаронод», в своем отчете написала, что во время войны в Персидском заливе исследование показало, что 44% жителей Тель-Авива не спят ночью у себя дома. Она указала на ожидания израильтян по поводу ответа Ирана на убийство Исмаила Хании, главы политического бюро движения ХАМАС, и добавила: «если сейчас провести исследование о количестве израильтян, которые не спят у себя дома по ночам, то их число будет намного больше 44%».

Этот израильский журналист напомнил о полном эвакуации поселений на севере Израиля из-за страха перед Хезболлой Ливана и сказала: «весь север (на границе с Ливаном) был эвакуирован; отели полны беженцев, приехавших с юга (на границе с Газой), а аэропорты переполнены пассажирами, которые намерены покинуть Израиль, и несмотря на эту ситуацию, никто не чувствует вины и не стыдится!».