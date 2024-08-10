Докладчик ООН: Израиль совершает геноцид в Газе с помощью американского и европейского оружия

Франческа Альбанизи, специальный докладчик ООН по правам человека в Палестине, сказала: «Израиль систематически совершает геноцид в школах сектора Газа».

Она подчеркнула, что израильский режим проводит геноцид палестинцев в Газе с американским и европейским оружием, и это происходит на фоне безразличия всех «цивилизованных народов».

Армия израильского режима в своем последнем преступлении разбомбила палестинских молящихся во время утренней молитвы в школе «Аль-Табиин» в районе «Аль-Дардж» в городе Газа, в результате чего как минимум 100 палестинцев погибли, а множество были ранены.

Около 200 палестинских беженцев молились в этой школе, когда она стала целью воздушной атаки израильской армии.

Во время бомбардировки этой школы израильский режим использовал три бомбы, каждая из которых весила около 500 килограммов.