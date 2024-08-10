Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" заявила о готовности выполнять приказы Синвара

Представитель "Бригады Иззэддина аль-Кассама" Абу Убайда в заявлении объявил о присяге этой военной группировки на верность Яхье Синвару, новому главе политического бюро движения исламского сопротивления ХАМАС, и о полной готовности выполнять его приказы.

По словам Абу Убайды, группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" считает избрание Синвара главой политического бюро ХАМАС и преемником мученика Исмаила Хании доказательством динамизма этого движения, его сплочённости и стойкости.

Вечером во вторник источники сообщили, что движение ХАМАС назначило Яхью Синвара преемником мученика Исмаила Хании на посту главы политического бюро этого движения.

Аналитики называют Синвара кошмаром для сионистов, так как, несмотря на то, что прошло 10 месяцев с начала войны против сектора Газа, сионистский режим до сих пор не смог найти его местонахождение в секторе Газа.