ВМС КСИР получил 2654 новых ракеты и дроны

"Эти ракеты обладают новыми возможностями, включая улучшенную взрывоопасную боеголовку, которую невозможно отследить и контролировать", сказал командующий КСИР Хосейн Салами.

"В море мы должны преградить путь к победе над врагами, чтобы мы могли установить свое господство над врагами в трудные времена", отметил Салами.

ВМС КСИР также получили ракетные комплексы большой и средней дальности, разведывательные и ударные дроны, системы радиоэлектронной борьбы, морские радары и другие вооружения.

Отмечается, что ракеты предназначены для поражения кораблей класса эсминец и способны нанести большой урон цели при попадании.