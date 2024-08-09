9 авг. 2024 г., 17:20
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ВМС КСИР получил 2654 новых ракеты и дроны

9 авг. 2024 г., 17:20
??????? ID: 85563011
ВМС КСИР получил 2654 новых ракеты и дроны

Тегеран, 9 августа. ИРНА — Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Персидском заливе получили 2654 единицы новых ракет, беспилотников и другие вооружения.

"Эти ракеты обладают новыми возможностями, включая улучшенную взрывоопасную боеголовку, которую невозможно отследить и контролировать", сказал командующий КСИР Хосейн Салами.

"В море мы должны преградить путь к победе над врагами, чтобы мы могли установить свое господство над врагами в трудные времена", отметил Салами.

ВМС КСИР также получили ракетные комплексы большой и средней дальности, разведывательные и ударные дроны, системы радиоэлектронной борьбы, морские радары и другие вооружения.

Отмечается, что ракеты предназначены для поражения кораблей класса эсминец и способны нанести большой урон цели при попадании.

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