Представитель МИД Ирана подверг критике исламские страны за то, что они не поддерживают Палестину

«Если бы исламские страны и мусульманские страны поддерживали угнетенный народ Палестины и беззащитных жителей Газы, основываясь на своих исламских, гуманитарных и юридических обязанностях, тогда палестинские граждане , включая детей и женщин, не были бы убиты кровожадным племенем», написал он на своей странице в X.

Этот комментарий последовал за сообщением о том, что посол сионистского режима в Японии не был приглашен для участия в ежегодной церемонии атомной бомбардировки японского города Нагасаки, что привело к бойкоту этой церемонии со стороны послов Соединенных Штатов, Группы G -7 и некоторых западных странах.

США сбросили первую в мире атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года, разрушив весь город и убив 140 000 человек. Через три дня они сбросили вторую бомбу на Нагасаки, убив еще 70 000 человек.