9 авг. 2024 г., 11:46
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Новости ID: 85562768
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МИД Ирана: сионистский режим представляет угрозу исламской умме

9 авг. 2024 г., 11:46
Новости ID: 85562768
МИД Ирана: сионистский режим представляет угрозу исламской умме

Тегеран, 9 августа. ИРНА —Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что израильский режим представляет угрозу не только для палестинского народа, но и для всей исламской уммы.

Багери Кани провел переговоры со своим сомалийским коллегой Ахмедом Моалимом Фики на полях заседания Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде.

Приветствуя инициативу правительства Сомали заложить основу для восстановления отношений между двумя странами, Багери Кани подчеркнул: «Мы считаем, что исламские страны должны укреплять свои отношения в соответствии со своими общими интересами и борьбой с врагами исламского мира, поэтому мы не видим пределов развитию и расширению отношений с африканскими странами».

Глава иранской дипломатии упомянул о чудовищных преступлениях, совершенных сионистским врагом за последние десять месяцев, когда они уничтожили невинный палестинский народ с помощью самого передового и сложного американского оружия, подчеркнув, что опыт показывает, что Израиль представляет собой не только угрозу палестинскому народу, но и угроза для всей исламской уммы, и исламские страны должны предпринять практические шаги против сионистского режима.

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