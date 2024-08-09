МИД Ирана: сионистский режим представляет угрозу исламской умме

Багери Кани провел переговоры со своим сомалийским коллегой Ахмедом Моалимом Фики на полях заседания Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде.

Приветствуя инициативу правительства Сомали заложить основу для восстановления отношений между двумя странами, Багери Кани подчеркнул: «Мы считаем, что исламские страны должны укреплять свои отношения в соответствии со своими общими интересами и борьбой с врагами исламского мира, поэтому мы не видим пределов развитию и расширению отношений с африканскими странами».

Глава иранской дипломатии упомянул о чудовищных преступлениях, совершенных сионистским врагом за последние десять месяцев, когда они уничтожили невинный палестинский народ с помощью самого передового и сложного американского оружия, подчеркнув, что опыт показывает, что Израиль представляет собой не только угрозу палестинскому народу, но и угроза для всей исламской уммы, и исламские страны должны предпринять практические шаги против сионистского режима.