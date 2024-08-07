7 авг. 2024 г., 21:16
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Новости ID: 85561677
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Генсек ОИС осудил нарушение Израилем суверенитета Ирана

7 авг. 2024 г., 21:16
Новости ID: 85561677
Генсек ОИС осудил нарушение Израилем суверенитета Ирана

Тегеран, 7 августа. ИРНА — Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хиссейн Брахим Таха осудил убийство Израилем бывшего палестинского премьер-министра и главы политбюро движения сопротивления ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране в прошлую среду, заявив, что этот шаг является нарушением суверенитета Ирана.

Брахим Таха заявил в своем выступлении на внеочередной встрече министров иностранных дел ОИС в Джидде, что Израиль продолжает нарушать международное право, совершая преступления в секторе Газа и на Западном берегу.

«Продолжение Израилем этих преступлений, поскольку он не останавливается ни перед чем в нарушении всех международных законов и резолюций, представляет собой посягательство на суверенитет и национальную безопасность Ирана, вопиющее нарушение принципов международного права и положений Устава Организации Объединенных Наций», — заявил он.

Глава ОИК также призвал Совет Безопасности ООН взять на себя ответственность и принять необходимые меры, чтобы заставить оккупационный режим Израиля уважать верховенство международного права и прекратить свою агрессию и нападения, которые угрожают региональному и международному миру и безопасности.

Встреча ОИС прошла по просьбе Ирана, чтобы обсудить продолжающиеся преступления Израиля против палестинского народа и посягательство на суверенитет Ирана путем убийства Хании в Тегеране.

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