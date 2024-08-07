Генсек ОИС осудил нарушение Израилем суверенитета Ирана

Брахим Таха заявил в своем выступлении на внеочередной встрече министров иностранных дел ОИС в Джидде, что Израиль продолжает нарушать международное право, совершая преступления в секторе Газа и на Западном берегу.

«Продолжение Израилем этих преступлений, поскольку он не останавливается ни перед чем в нарушении всех международных законов и резолюций, представляет собой посягательство на суверенитет и национальную безопасность Ирана, вопиющее нарушение принципов международного права и положений Устава Организации Объединенных Наций», — заявил он.

Глава ОИК также призвал Совет Безопасности ООН взять на себя ответственность и принять необходимые меры, чтобы заставить оккупационный режим Израиля уважать верховенство международного права и прекратить свою агрессию и нападения, которые угрожают региональному и международному миру и безопасности.

Встреча ОИС прошла по просьбе Ирана, чтобы обсудить продолжающиеся преступления Израиля против палестинского народа и посягательство на суверенитет Ирана путем убийства Хании в Тегеране.