Единственный вариант для Ирана – это право на законную защиту для предотвращения дальнейшей агрессии со стороны Израиля

Об этом заявил испольняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани, выступая на внеочередном заседании министров иностранных дел Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества.

"Убийство Исмаила Хании, присутствовавшего в Тегеране по официальному приглашению правительства Исламской Республики Иран для участия в церемонии инаугурации президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана является лишь одним из примеров террористических преступлений израильского режима в регионе и за его пределами", отметил он.

"Эти преступления еще раз доказали, что основа и жизнь оккупационного режима основаны на терроре, преступности, агрессии, нарушении мира, создании опасности и нестабильности в регионе, разжигании войны и геноциде", добавил Багери.

Он сказал, что Исламская Республика Иран считает, что окончательным решением будет полная ликвидация оккупации, возвращение всех палестинских беженцев и проведение референдума с участием коренных жителей Палестины и формирование палестинского государства.