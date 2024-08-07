Командующий армией ИРИ: Израиль вскоре получит решительный жесткий ответ

Генерал-лейтенант Мусави сегодня в Бендер-Аббасе назвал одним из преступлений израильского режима за последние месяцы убийство журналистов. По его словам, по оценкам, более 170 журналистов погибли в Газе за последние месяцы, выполняя свой профессиональный долг.

Иранский главнокомандующий, выразив соболезнования в связи с убийством Исмаила Хании, совершенным израильскими преступниками, заявил, что назначение Яхьи Синвара показало то, какой путь выбрали палестинцы и ХАМАС.

«В этом пути у израильского режима не должно быть никаких надежд на будущее, и, дай Бог, мы увидим уничтожение этого режима», - добавил он.

«Сионистский режим вскоре получит решительный жесткий ответ, в этом нет никаких сомнений», - подчеркнул Мусави, отметив, что успех не достигается без джихада и самоотверженности.