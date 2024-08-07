Сионистские солдаты изнасиловали палестинских заключенных

Через неделю после скандала, возникшего вокруг сионистских солдат, обвиненных в пытках и сексуальном насилии над палестинскими заключенными в секторе Газа, израильский телеканал режима 12 подтвердил это утверждение, выпустив в эфир видео в эту среду утром.

В этом видео показана часть тяжелого положения палестинских заключенных.

На прошлой неделе СМИ израильского режима опубликовали историю об этом изнасиловании и пытках и сообщили, что за последние месяцы 10 израильских солдат были обвинены в сексуальных домогательствах в отношении узников элитного подразделения ХАМАС, и что эти люди содержались в тюрьме «Седе Тиман», которая использовалась для проведения следствия и суда, была передана военному суду «Бейтлид».

После этого решения группа радикальных сионистов, которые в основном были сторонниками министра внутренней безопасности израильского режима Итмара Бен Гауэра штурмовала здание суда и вступила в столкновение с сионистскими силами, чтобы предотвратить суд над солдатами, обвиненными в сексуальном насилии.

Некоторые радикальные сионисты штурмовали заседание Верховного суда Израиля по поводу пыток палестинских заключенных на базе «Седе Тиман» и скандировали «Позор, позор».