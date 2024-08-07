И.о главы МИД Ирана сообщил об интенсивных дипломатических переговорах после убийства Хании

"В телефонном разговоре со своими коллегами из Швейцарии и Мальты, а также во время телефонного разговора по инициативе английского коллеги, которые все являются членами Совета Безопасности ООН, я подчеркнул, что бездействие Совета Безопасности в отношении преступлений оккупационной режим привел к продолжающейся войне и кровопролитию режима, а также к распространению нестабильности и отсутствия безопасности в регионе", написал он на своей странице в социальной сети.

"В телефонном разговоре с моим австрийским коллегой я сказал, что поведение Европы, закрывающей глаза и иногда поддерживающей преступления, совершенные оккупационным режимом, включая убийство официального гостя церемонии инаугурации президента Ирана, полностью противоречит требованиям Европы и нарушает мир и безопасность региона", отметил Багери.

"В ответ на телефонный звонок моих коллег из Сирии и Египта я также заявил, что единство и координация исламских стран в совместных действиях против агрессии и убийств сионистского режима станут важным фактором сдерживания правящих террористических и преступных группировок. в Тель-Авиве", добавил он.

"Во всех этих разговорах я подчеркивал решимость Ирана использовать свое неотъемлемое и законное право на защиту национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности, а также решительную волю Ирана создать сдерживание против злого образования, которое является причиной нестабильности и отсутствия безопасности в мире", заключил