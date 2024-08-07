7 авг. 2024 г., 13:15
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Движение неприсоединения осудило убийство Хании Израилем и нарушение территориального суверенитета Ирана

7 авг. 2024 г., 13:15
??????? ID: 85561258
Движение неприсоединения осудило убийство Хании Израилем и нарушение территориального суверенитета Ирана

Нью-Йорк, 7 августа, ИРНА – Движение неприсоединения самым решительным образом осудило убийство Израилем главы политического крыла ХАМАС Исмаила Хании, отметив, что это действие является явным нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран.

Во вторник, по местному времени, Движение неприсоединения опубликовало заявление, в котором решительно осудило террористический акт израильского режима, который привел к гибели бывшего премьер-министра Палестины Исмаила Хании и его телохранителя.

В своем заявлении Движение неприсоединения подчеркнуло, что убийство политических лидеров, корреспондентов, работников СМИ и мирных граждан, в том числе женщин и детей, на оккупированных территориях Палестины и в других странах региона со стороны Израиля представляет серьезную угрозу для международного мира и безопасности, и не подрывает текущие дипломатические усилия по достижению постоянного и устойчивого перемирия в Газе, которое необходимо для решения конфликта.

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