Движение неприсоединения осудило убийство Хании Израилем и нарушение территориального суверенитета Ирана

Во вторник, по местному времени, Движение неприсоединения опубликовало заявление, в котором решительно осудило террористический акт израильского режима, который привел к гибели бывшего премьер-министра Палестины Исмаила Хании и его телохранителя.

В своем заявлении Движение неприсоединения подчеркнуло, что убийство политических лидеров, корреспондентов, работников СМИ и мирных граждан, в том числе женщин и детей, на оккупированных территориях Палестины и в других странах региона со стороны Израиля представляет серьезную угрозу для международного мира и безопасности, и не подрывает текущие дипломатические усилия по достижению постоянного и устойчивого перемирия в Газе, которое необходимо для решения конфликта.