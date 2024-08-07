И.о. главы МИД Ирана отправился в Джидду

По данным, в повестке дня экстренного заседания стоит расследование продолжения преступлений сионистов против палестинского народа и масштабов агрессии преступного сионистского режима, в результате которой погиб Исмаил Хания и был нарушен суверенитет и национальная безопасность Исламской Республики Иран.

Внеочередное заседание проводится благодаря интенсивным усилиям и активной дипломатии Ирана в рамках многочисленных консультаций и контактов исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана с генеральным секретарем ОИС и министрами иностранных дел стран-членов организации.