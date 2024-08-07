Российский эксперт: Убийство Хании было нарушением суверенитета Ирана, Израиль ждут печальные последствия

Действия Израиля можно оценить не иначе как агрессивные. Во-первых, убийство вполне умеренного политического лидера, который находился в гостях, по сути, уже является довольно дерзким шагом. Во-вторых, Израиль в данном случае стал покушаться напрямую на суверенитет Ирана, что является абсолютно недопустимым. Своими действиями Израиль практически демонстрирует стремление втянуть Иран в большую войну, провоцируя Тегеран подобными шагами. С начала этого года Израиль уже несколько раз открыто провоцировал иранскую сторону на то, чтобы в конечном итоге Иран объявил Израилю войну. Это было отчетливо заметно во время ракетного удара по консульству Ирана в Сирии, в результате которого погибли десятки иранских дипломатов. Причем дата нападения была выбрана неслучайно – в 45-ю годовщину Исламской революции, которая является для современного Ирана предметом гордости, к тому же еще и в священный для мусульман месяц Рамадан. Тегеран спустя две недели ответил Израилю и тем самым дал понять и Израилю, и стоящему за ним Западу, что он такого отношения к себе не допустит. И вот вновь была совершена провокация, на этот раз Израиль решил зайти слишком далеко и ударить по Тегерану. В Израиле должны понимать, что такие действия на Востоке не прощают.

К сожалению, агрессивное поведение Израиля лишь только усугубляет ситуацию и приводит только к нарастающей эскалации и напряженности во всем регионе Ближнего Востока. Судя по действиям Тель-Авива, премьер Израиля Нетаньяху не заинтересован в мире и переговорах, ему нужна война. В обозримом будущем говорить о перспективах усилий по прекращению огня не приходится. Израиль повышает ставки и намерен идти ва-банк. Для Израиля полная победа наступит только тогда, когда окончательно будет закрыт вопрос с Сектором Газа, и Палестина прекратит требовать от Тель-Авива признания суверенитета, хотя на словах некоторые израильские политики так не заявляют.

Совершенно согласен с тем, что Нетаньяху не собирается прекращать войну, поскольку состояние войны пока еще играет ему на руку. До тех пор, пока Израиль воюет, Нетаньяху может рассчитывать на кресло премьер-министра. Как только война прекратится, его будет тюремный срок на основании уголовных дел, которые в обязательном порядке будут рассматриваться судом (ведь неспроста Нетаньяху пытался провести «под шумок» судебную реформу, однако общество его не поддержало, выходя на массовые акции протеста). Израильский премьер в октябре прошлого года обещал решить вопрос с ХАМАС за несколько недель, обещал, что в течение месяца освободит пленных. Однако в итоге погибли почти 35 тысяч ни в чем неповинных, мирных жителей Газы (среди них 10-12 тысяч детей), сам Сектор практически стерт с лица земли, в самом Израиле население недовольно тем, что судьба пленных до сих пор так и не ясна, в мире же отношение к Израилю резко изменилось в худшую сторону. Еще год назад было сложно себе представить, чтобы даже не Западе политики могли позволить себе критиковать действия Израиля, сегодня же это стало реальностью. Потому можно сказать, что Нетаньяху на самом деле не победил в Газе, а проиграл и потому ему нужна война и новая мишень, вокруг которой он бы смог объединить весь Израиль и в данном случае выбор окружения израильского премьера и самого Нетаньяху пал на Иран, довольно наивно полагая, что он сумеет одержать победу в этой войне. Самая большая проблема Израиля на сегодняшний день заключается в том, что он слишком сильно недооценивает Иран и также сильно переоценивает свои возможности.

Запад в свою очередь находится в довольно сложном положении, поскольку там хоть и на словах готовы сформировать антииранскую коалицию и скорее на деле она состоится, но ощутимой поддержки от коллективного Запада у Израиля может и не быть. В США и Евросоюзе заявляли еще пару недель назад о своей заинтересованности пересмотреть отношения с Ираном, вернуться в «ядерную сделку» и договориться о снятии санкций в будущем. Новый президент Ирана господин Масуд Пезешкиан в своей инаугурационной речи также подчеркнул, что Иран открыт к диалогу. Однако действия Израиля вынуждают Иран идти на крайние меры и договариваться о нормализации отношений с Западом сейчас точно не придется. Иран на протяжении очень долгого периода времени делал от себя все возможное, чтобы не допустить большой войны, но Тегерану просто не оставляют другого выхода. Аморфность Европы и ее неспособность играть роль нормальной переговорной площадки довели ситуацию на Ближнем Востоке до того состояния, которое мы сейчас наблюдаем. США будут вынужденно (потому что известно, что «демократическая» администрация против Нетаньяху) встать на сторону Израиля, так как он его главный союзник. К тому же Белому дому нужны хоть какие-то победы на внешнем треке перед выборами, а их очевидно пока нет. Европа также будет декларировать о поддержке в пользу Израиля, но на самом деле ее интерес выражался в налаживании отношений с Ираном. Израиль вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и пойти хоть на какое-то разряжение обстановки, своими действиями только усугубил все. Что, конечно, может привести к печальным последствиям.