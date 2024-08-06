Секретарь Совета безопасности России: вопрос об убийстве Хании не может быть проигнорирован

Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России, в телевизионном интервью для российского канала "Россия 24" заявил, что сотрудничество между Тегераном и Москвой в различных областях расширяется быстрыми темпами.

Шойгу добавил: "На встрече с Масъудом Пезшкияном, новым президентом Ирана и секретарем Высшего совета национальной безопасности этой страны, мы обсудили широкий спектр вопросов, включая ситуацию в Сирии и Ливане".

Он также, упомянув трагический инцидент с убийством Исмаила Хании в Тегеране, подчеркнул, что этот вопрос никоим образом не может быть проигнорирован.

Шойгу также отметил, что на этой встрече обсуждались вопросы, связанные с Севера-Южным транспортным коридором.