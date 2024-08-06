6 авг. 2024 г., 16:48
Новости ID: 85560514
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Либерман: наше ожидание для атаки является достижением Тегерана

6 авг. 2024 г., 16:48
Новости ID: 85560514
Либерман: наше ожидание для атаки является достижением Тегерана

Тегеран, 6 августа, ИРНА - Бывший министр обороны Израиля, ссылаясь на ожидания сионистов относительно ответных действий Ирана, рассматривал это как достижение для Ирана и оси Сопротивления.

Согласно палестинскому информационному агентству "Сама", Авигдор Либерман, глава так называемой партии "Израиль наш дом" и бывший министр обороны сионистского режима, ссылаясь на ожидание сионистами ответного удара Ирана, заявил: "Они говорят о "пике напряжённости и необходимости бдительности" на протяжении дня".

Бывший министр обороны сионистского режима добавил: "Эта ситуация фактически является достижением для иранцев, "Хезболла" Ливана и остальных Оси зла (Оси Сопротивления, -ред.)".

В этой связи представители сионистской местной власти на севере Израиля также упомянули о смертоносных ударах "Хезболла" в Ливане и заявили: "Война продолжается, и трагедия в том, что звук взрывов и сирен стал частью нашей жизни. Мы надеемся, что будет предпринято что-то, чтобы поселенцы смогли вернуться в свои дома на севере (оккупированной Палестины)".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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