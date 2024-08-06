Беспилотная атака "Хезболла" на военные объекты Израиля в Акко

Источники в сионистском режиме сообщили о пролете боевых беспилотников "Хезболла" над западным Галилеем на севере Израиля и новой ракетной атаке Сопротивления Ливана на сионистские позиции.

Некоторые сионистские источники сообщили, что были слышны взрывы и звуки сирен тревоги, в том числе в городах Хайфа, Нагария и еврейском поселении Шломи.

Эти источники добавили, что боевые беспилотники поразили автомобиль и военную базу армии сионистского режима в Нагарии, в результате чего некоторые сионисты получили ранения.

После этой беспилотной атаки наблюдались пожар и густой дым над военной базой сионистского режима.

По словам источников в сионистском режиме, по меньшей мере пять сионистов в западном Галилее получили серьезные ранения в результате этих атак, и состояние одного из них является критическим.

Одновременно "Хезболла" Ливана в своем заявлении заявила, что она атаковала дронами-камикадзе командный пункт бригады "Голани" и штаб подразделения "Эгоз 621" в военном центре "Шрага" на севере города Акко.