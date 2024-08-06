Свободные экономические зоны Киша Ирана и Дубна России подписали меморандум о сотрудничестве

Этот меморандум был подписан в ходе визита делегации острова Киш в Дубну, расположенную недалеко от Москвы, столицы России, Эдрисом Рамузом, заместителем руководителя по культуре, социальным вопросам и туризму Организации свободной экономической зоны острова Киш, и Игорем Курогловым, заместителем генерального директора Особой экономической зоны высоких технологий Дубна.

Заместитель руководителя по культуре, социальным вопросам и туризму Организации свободной экономической зоны острова Киш на полях этой церемонии сказал, что этот меморандум был подписан в рамках развития международных отношений глобального острова Киш, развития взаимовыгодного и взаимного сотрудничества в области управления свободными экономическими зонами и особыми экономическими зонами, а также привлечения иностранных инвестиций.

Рамуз добавил, что обслуживание и развитие инфраструктуры свободных экономических зон и особых экономических зон, обмен опытом и предоставление специализированных решений для сотрудничества двух регионов в области промышленности, транспорта и транзита, туризма, технологий и охраны окружающей среды - другие цели подписания этого меморандума.