6 авг. 2024 г., 13:50
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85560322
T T
3 Persons

????

Рябков: События на Ближнем Востоке происходят из-за поддержки Западом Израиля

6 авг. 2024 г., 13:50
??????? ID: 85560322
Рябков: События на Ближнем Востоке происходят из-за поддержки Западом Израиля

Москва, 6 августа, ИРНА – Россия осудила убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании на всех международных форумах и считает, что недавние события на Ближнем Востоке являются результатом безоговорочной поддержки Соединенными Штатами и Западом Израиля. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с послом Ирана в Москве Казем Джалали.

На этой встрече Джалали назвал отношения между двумя странами развивающимися и выразил благодарность за позицию России по осуждению убийства Исмаила Хании.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Ираном и Россией.

Российское дипведомство в сообщении объявило, что замглавы МИД РФ и посол Ирана в Москве обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также взаимодействие в БРИКС.

По версии ТАСС, на встрече также обсужден ряд других актуальных тем, представляющих взаимный интерес.

3 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .