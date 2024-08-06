Рябков: События на Ближнем Востоке происходят из-за поддержки Западом Израиля

На этой встрече Джалали назвал отношения между двумя странами развивающимися и выразил благодарность за позицию России по осуждению убийства Исмаила Хании.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Ираном и Россией.

Российское дипведомство в сообщении объявило, что замглавы МИД РФ и посол Ирана в Москве обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также взаимодействие в БРИКС.

По версии ТАСС, на встрече также обсужден ряд других актуальных тем, представляющих взаимный интерес.