Метa извинилась за удаление постов Анвара Ибрагима

Представитель компании Meta сказал агентству Reuters, что "мы извиняемся за операционную ошибку, в результате которой контент страниц Instagram и Facebook премьер-министра (Малайзии) был удален, и этот контент теперь восстановлен с соответствующей маркировкой".

Несмотря на то, что после убийства Исмаила Хании компания Meta удалила публикации Анвара Ибрагима в ее социальных сетях, выражавшие соболезнования в связи с гибелью главы политического офиса ХАМАС, Малайзия потребовала объяснений.

В понедельник министр связи и члены канцелярии премьер-министра Малайзии встретились с представителями Meta, чтобы потребовать от них объяснений. Офис Анвара Ибрагима в понедельник заявил, что действия Meta были дискриминационными, несправедливыми и жестоким подавлением свободы слова.

31 июля премьер-министр Малайзии опубликовал в Facebook и Instagram видео со своим телефонным звонком одному из руководителей ХАМАС, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Хании. Он также опубликовал фотографию своей последней встречи с Ханией в Катаре в мае вместе с соболезнованиями.