В результате ракетного удара по базе Айн аль-Асад пострадали ряд военнослужащих США

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что в результате ракетного удара по американским и коалиционным войскам на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке пострадали ряд американских военнослужащих.

По его словам, американские силы на базе Айн аль-Асад проводят оценку размера ущерба после атаки.

В понедельник вечером телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на источники сообщил, что на базе Айн аль-Асад были слышны три взрыва. По данным телеканала, взрывы были вызваны ракетным и беспилотным ударом.

Ранним утром во вторник источники также сообщили об очередном нападении на базу Айн аль-Асад на западе Ирака.

По имеющимся данным, одновременно с вылетом военного самолета для перевозки американских раненых из базы Айн аль-Асад, американская база в очередной раз подверглась атаке.

Агентство Reuters сообщило, что в результате атаки на Айн аль-Асад ранения получили как минимум пять американских военнослужащих, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В то же время некоторые израильские СМИ сообщают о гибели двух американских военных в результате атаки на американскую базу Айн аль-Асад на западе Ирака.