5 авг. 2024 г., 20:27
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Новости ID: 85559569
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Багери: отношения между Ираном и Россией носят стратегический, долгосрочный характер

5 авг. 2024 г., 20:27
Новости ID: 85559569
Багери: отношения между Ираном и Россией носят стратегический, долгосрочный характер

Тегеран, 5 августа. ИРНА — Отношения между Ираном и Россией являются стратегическими, глубокими и долгосрочными и смена правительств не повеляет на них.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил, главнокомандующий армией Исламской Республики Иран Мохаммад Багери на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Тегеране.

Багери заявил, что США прекрасно знают, что мир отказался от однополярной власти. "Мы будем приветствовать трехстороннее сотрудничество между Ираном, Россией и Китаем", сказал он.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил, что Россия готова к всестороннему сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам.

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