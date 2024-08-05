Багери: отношения между Ираном и Россией носят стратегический, долгосрочный характер

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил, главнокомандующий армией Исламской Республики Иран Мохаммад Багери на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Тегеране.

Багери заявил, что США прекрасно знают, что мир отказался от однополярной власти. "Мы будем приветствовать трехстороннее сотрудничество между Ираном, Россией и Китаем", сказал он.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил, что Россия готова к всестороннему сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам.