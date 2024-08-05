5 авг. 2024 г., 16:34
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Неспособность СБ ООН отреагировать на преступления сионистов является основоной причиной нестабильности в регионе

5 авг. 2024 г., 16:34
??????? ID: 85559381
Неспособность СБ ООН отреагировать на преступления сионистов является основоной причиной нестабильности в регионе

Тегеран, 5 августа. ИРНА — Неспособность Совета Безопасности ООН отреагировать на преступления сионистского режима, включая массовые убийства в Газе и убийства палестинских деятелей в других странах является одним из наиболее важных причин нестабильности в регионе.

Об этом заявил и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани во время переговоров с министрами иностранных дел Словении и Венгрии в понедельник.

"В телефонных разговорах с министрами иностранных дел Словении и Венгрии я подчеркнул, что отсутствие реакции Совета Безопасности ООН и Евросоюза на преступления сионистского режима, включая массовые убийства детей и женщин, геноцид в Газа и убийства палестинских деятелей в других странах являются одним из важнейших факторов нестабильности в регионе", написал Багери на своей странице в X.

"Исламская Республика Иран будет осуществлять свое законное и неотъемлемое право на предотвращение террористического акта, совершенного режимом, с целью защиты своей национальной безопасности", подчеркнул он.

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