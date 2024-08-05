Неспособность СБ ООН отреагировать на преступления сионистов является основоной причиной нестабильности в регионе

Об этом заявил и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани во время переговоров с министрами иностранных дел Словении и Венгрии в понедельник.

"В телефонных разговорах с министрами иностранных дел Словении и Венгрии я подчеркнул, что отсутствие реакции Совета Безопасности ООН и Евросоюза на преступления сионистского режима, включая массовые убийства детей и женщин, геноцид в Газа и убийства палестинских деятелей в других странах являются одним из важнейших факторов нестабильности в регионе", написал Багери на своей странице в X.

"Исламская Республика Иран будет осуществлять свое законное и неотъемлемое право на предотвращение террористического акта, совершенного режимом, с целью защиты своей национальной безопасности", подчеркнул он.