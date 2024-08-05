Между тем, согласно опросу, 29% сионистов подумывают о бегстве с оккупированных территорий, а 2% из них предпринимают практические шаги, чтобы покинуть Палестину.

Результаты опроса показали, что 71% сионистов, проживающих в оккупированной Палестине, не испытывают оптимизма в отношении жизни на оккупированных территориях в ближайшие месяцы, а 27% из них считают, что их личная безопасность за последние несколько месяцев достигла плохой стадии.

согласно результатам опроса CJI, 50% сионистов получили ранения во время операции «Буря Аль-Аксы» или знают кого-то из окружающих, кто был ранен.

55% сионистов, принявших участие в опросе, также заявили, что они участвовали в демонстрациях в знак солидарности с сионистскими заключенными и за их освобождение.

Этот опрос показал, что 84% сионистов не удовлетворены политикой израильского режима. Кроме того, 69% участников опроса считают противостояние сионистам во всем мире столь же опасным, как и военные угрозы.