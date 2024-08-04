В портах Мазандерана попробовали рост ввоза торговых судов на 60%

Саид Кия Коджури в воскресенье, в интервью журналистам, подробно рассказал о деятельности Управления портов и судоходства провинции в морском секторе. Он сказал, что количество торговых судов, прибывших в порты Ношахр и Ферейдонкенар с начала этого года, составило 229 судов, что на 60% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Он добавил, что за эти четыре месяца в этом управлении было выдано 1498 морских документов, включая свидетельства о квалификации, компетентности и вспомогательные, а также удостоверения моряков.

Мазандеран имеет три порта: порт Амирабад Бехшахр, Особая экономическая зона Ношахр и Ферейдонкенар.

Особая экономическая зона порта Ношахр площадью более 88 гектаров и с 11 причальными постами для коммерческих и сервисных судов, а также современным портовым и морским оборудованием, обладает достаточными мощностями для разгрузки и погрузки различных грузов и приема торговых судов грузоподъемностью более 6500 тонн.