4 авг. 2024 г., 18:11
Новости ID: 85558410
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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в Йемене сбили американский беспилотник

4 авг. 2024 г., 18:11
Новости ID: 85558410
в Йемене сбили американский беспилотник

Тегеран, 4 августа, ИРНА - Средства массовой информации сообщили о сбитии американского разведывательного беспилотника над Йеменом.

Телеканал "Аль-Маядин" сегодня, в воскресенье, со ссылкой на собственные источники, заявил, что американский разведывательный беспилотник типа MQ-9 был перехвачен и сбит над провинцией Саада на севере Йемена.

Более подробная информация по этому поводу пока не опубликована.

Вооруженные силы Йемена ранее также перехватывали несколько американских беспилотников MQ-9 в воздушном пространстве различных районов этой страны, особенно над провинцией Мариб.

Вооруженные силы Йемена ранее заявляли, что будут продолжать укреплять свои оборонные возможности, чтобы противостоять агрессии со стороны США, Великобритании и всех других захватчиков, а также поддерживать страдающий палестинский народ в Газе до тех пор, пока не прекратится агрессия израильского режима и не будет снята блокада этого района.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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