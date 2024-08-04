в Йемене сбили американский беспилотник

Телеканал "Аль-Маядин" сегодня, в воскресенье, со ссылкой на собственные источники, заявил, что американский разведывательный беспилотник типа MQ-9 был перехвачен и сбит над провинцией Саада на севере Йемена.

Более подробная информация по этому поводу пока не опубликована.

Вооруженные силы Йемена ранее также перехватывали несколько американских беспилотников MQ-9 в воздушном пространстве различных районов этой страны, особенно над провинцией Мариб.

Вооруженные силы Йемена ранее заявляли, что будут продолжать укреплять свои оборонные возможности, чтобы противостоять агрессии со стороны США, Великобритании и всех других захватчиков, а также поддерживать страдающий палестинский народ в Газе до тех пор, пока не прекратится агрессия израильского режима и не будет снята блокада этого района.