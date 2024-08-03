3 авг. 2024 г., 21:12
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Девять боевиков ХАМАС погибли в результате ударов Израиля на Западном Берегу

3 авг. 2024 г., 21:12
??????? ID: 85557436
Девять боевиков ХАМАС погибли в результате ударов Израиля на Западном Берегу

Тегеран, 3 августа. ИРНА — Палестинское движение сопротивления ХАМАС сообщило, что девять его бойцов были убиты в результате новых израильских атак на оккупированном Западном Берегу.

В заявлении ХАМАС, опубликованном в субботу говорится, что боевики, включая командира, погибли в городе Тулькарм.

Некоторые из боевиков погибли в результате атаки беспилотника на их автомобиль, другие были убиты во время столкновений с израильскими силами, добавили в движении.

ХАМАС подчеркнул, что преступления израильского режима и его трусливые убийства бойцов сопротивления никогда не ослабят решимость палестинского народа и растущее сопротивление на оккупированном Западном Берегу.

"Преступления израильского режима будут усиливать палестинское сопротивление до тех пор, пока оккупанты не будут изгнаны с палестинской земли", добавили в движении.

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