Девять боевиков ХАМАС погибли в результате ударов Израиля на Западном Берегу

В заявлении ХАМАС, опубликованном в субботу говорится, что боевики, включая командира, погибли в городе Тулькарм.

Некоторые из боевиков погибли в результате атаки беспилотника на их автомобиль, другие были убиты во время столкновений с израильскими силами, добавили в движении.

ХАМАС подчеркнул, что преступления израильского режима и его трусливые убийства бойцов сопротивления никогда не ослабят решимость палестинского народа и растущее сопротивление на оккупированном Западном Берегу.

"Преступления израильского режима будут усиливать палестинское сопротивление до тех пор, пока оккупанты не будут изгнаны с палестинской земли", добавили в движении.