3 авг. 2024 г., 20:25
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85557404
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Сионистский режим в очередной раз продемонстрировал свою варварскую природу

3 авг. 2024 г., 20:25
Новости ID: 85557404
Сионистский режим в очередной раз продемонстрировал свою варварскую природу

Тегеран, 3 августа. ИРНА — Спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Галибаф заявил, что сионистский режим прибегает к убийствам командиров сопротивления, чтобы компенсировать свои поражения в секторе Газа и скрыть свои преступления на осажденной палестинской территории.

Об этом заявил Галибаф в послании генеральному секретарю "Хизбаллы" Хасану Насралле в субботу.

Спикер выразил соболезнования в связи с мученической смертью старшего командира "Хезболлы" Фуада Шукра в результате израильского авиаудара по югу Бейрута во вторник, 30 июля.

Галибаф сказал, что забастовка во вторник в сочетании с убийством политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, а также продолжающимися убийствами детей в секторе Газа еще раз продемонстрировали агрессивный и жестокий характер и нелегитимность израильского режима.

Он сказал, что кровь командира «Хезболлы» Фуада Шукра и других мучеников фронта сопротивления проложит путь к освобождению оккупированных территорий и положит конец сионистской агрессии.

Галибаф выразил надежду, что под мудрым руководством Верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи и усилиями боевиков «Хезболлы» и других групп сопротивления «мы станем свидетелями ликвидации этой раковой опухоли».

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