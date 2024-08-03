Сионистский режим в очередной раз продемонстрировал свою варварскую природу

Об этом заявил Галибаф в послании генеральному секретарю "Хизбаллы" Хасану Насралле в субботу.

Спикер выразил соболезнования в связи с мученической смертью старшего командира "Хезболлы" Фуада Шукра в результате израильского авиаудара по югу Бейрута во вторник, 30 июля.

Галибаф сказал, что забастовка во вторник в сочетании с убийством политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, а также продолжающимися убийствами детей в секторе Газа еще раз продемонстрировали агрессивный и жестокий характер и нелегитимность израильского режима.

Он сказал, что кровь командира «Хезболлы» Фуада Шукра и других мучеников фронта сопротивления проложит путь к освобождению оккупированных территорий и положит конец сионистской агрессии.

Галибаф выразил надежду, что под мудрым руководством Верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи и усилиями боевиков «Хезболлы» и других групп сопротивления «мы станем свидетелями ликвидации этой раковой опухоли».