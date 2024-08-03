Представитель ХАМАС: США дали зелёный свет Израилю на убийство Хании

"Я считаю, что Исмаил Хания был человеком, который обеспечил внутреннее единство движения и единство между палестинскими группировками, и враг увидел, что он считается привлекательной и популярной дипломатической и политической фигурой в исламском мире и регионе и на международном уровне", сказал Каддуми в интервью агентству ИРНА.

"Представители американского Конгресса аплодировали (премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху более 52 раз, и поэтому можно сказать, что этот вопрос стал своего рода зеленым светом для террористического акта против Хании", отметил он.

"Наши враги думают, что если они убьют наших лидеров, особенно командиров бригад Эззедина Кассама, этот путь остановится, но это большой просчет", резюмировал он.