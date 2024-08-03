Тегеран и Доха подчеркнули необходимость немедленного перемирия в Газе

Первый вице-президент Ирана в пятницу, 2 августа, посетил Доху, столицу Катара, чтобы принять участие в церемонии похорон мученика Исмаила Хании.

Перед отъездом в Катар Ареф заявил журналистам, что посланием народа и Исламской революции является солидарность с угнетенным и стойким народом Палестины, а также идеалы исламского мира, связанные с освобождением дорогого Кудса.

Иранский дипломат выразил надежду, что движение Сопротивления продолжится до достижения великой цели исламской уммы и освобождения благородного Кудса, и что правительство, государство и народ Исламской Республики Ирана будут продолжать служить палестинскому народу.

После прибытии в Доху вице-президент Ирана был встречен высокопоставленными чиновниками этой страны. Затем он посетил соборную мечеть Дохи и принял участие в пятничной молитве и похоронах мученика Исмаила Хании вместе с высокопоставленными региональными чиновниками и народом Катара.