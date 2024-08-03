КСИР: Хания был убит с использованием снаряда малой дальности

"По итогам расследования, данная террористическая операция была осуществлена с использованием снаряда малой дальности" с боевой частью массой около 7 кг", говорится в заявлении КСИР. В нем отмечается, что снаряд был выпущен из-за пределов терроитории размещения гостей.

В заявлении КСИР отмечается, что Иран отмстит за смерть главы политбюро ХАМАС суровым наказанием, оно будет в подходящее время и в подходящем месте.

В нем также говорится, что убийство Хании было спланировано и реализовано Израилем при поддержке США.