3 авг. 2024 г., 15:23
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Новости ID: 85557214
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КСИР: Хания был убит с использованием снаряда малой дальности

3 авг. 2024 г., 15:23
Новости ID: 85557214
КСИР: Хания был убит с использованием снаряда малой дальности

Тегеран, 3 августа. ИРНА — Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит с использованием "снаряда малой дальности" с боевой частью массой около 7 кг. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"По итогам расследования, данная террористическая операция была осуществлена с использованием снаряда малой дальности" с боевой частью массой около 7 кг", говорится в заявлении КСИР. В нем отмечается, что снаряд был выпущен из-за пределов терроитории размещения гостей.

В заявлении КСИР отмечается, что Иран отмстит за смерть главы политбюро ХАМАС суровым наказанием, оно будет в подходящее время и в подходящем месте.

В нем также говорится, что убийство Хании было спланировано и реализовано Израилем при поддержке США.

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