Новые подробности ночи гибели Исмаила Хании

Аль-Кадуми в интервью газете «Аль-Араби аль-Джадид» опроверг сообщение «Нью-Йорк Таймс» о том, что Хания погиб от взрыва бомбы, и сказал: «В 1:37 ночи здание затряслось; я сразу же вышел из комнаты и увидел густой дым. После этого я понял, что хадж Абу аль-Абад (Хания) погиб.

Он продолжил: «От силы сотрясения здания я подумал, что произошло землетрясение или гром и молния; я открыл окно, но не было ни дождя, ни грома и молнии. Воздух был теплым; мы поднялись на четвертый этаж, где находилась комната шахида. Я увидел, что стена и потолок комнаты обрушились. Из состояния места атаки и тела шахида Хании было очевидно, что эта атака была произведена ракетой или снарядом с воздуха. В любом случае, я не хочу вдаваться в дальнейшие подробности, так как наши технические и специальные группы в Иране проводят расследование, и результаты будут объявлены позже».

Аль-Кадуми, критикуя «вводящие в заблуждение повествования» американских и израильских газет о том, что под кроватью шахида Хании была заложена бомба, подчеркнул: «Реальности на земле противоречат рассказам «Нью-Йорк Таймс» и представителя армии Израиля. Цель этих повествований и заявлений - снять прямую ответственность с Израиля, чтобы последствия этого преступления не падали на него».

Представитель ХАМАС, подчеркнув, что «Израиль был разработчиком и исполнителем этой операции, и он совершил ее с ведома и согласия американцев», сказал: «Правительство США - соучастник этого преступления и во время визита в Вашингтон дало Нетаньяху разрешение совершить это преступление».