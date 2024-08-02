Багери подверг критике отсутствие осуждения сионистского режима в Совете Безопасности

Али Багери обсудил в телефонном разговоре с представителем ЕС по внешней политике Джозефом Борелем последствия террористического акта, совершенного сионистским режимом, в результате которого погиб Исмаил Хания, глава Политического бюро движения ХАМАС, а также политические последствия и последствия для безопасности этого крупного преступления в Европе и нарушение национальной безопасности Исламской Республики Иран и региональной стабильности.

Багери указал на участие представителя Европейского союза Энрике Моры в церемонии инаугурации президента Республики, подчеркнув, что террористический акт, совершенный сионистским режимом и повлекший за собой гибель Исмаила Хании в Тегеране, в дополнение к нарушению территориальной целостности Исламской Республики Иран и нарушение национального суверенитета Ирана привело к возникновению угрозы региональному и международному миру и стабильности, и Иран, безусловно, воспользуется своим неотъемлемым и законным правом наказать сионистскую преступную группировку.

Руководитель Министерства иностранных дел указал на созыв внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по просьбе Исламской Республики Иран и осудил тот факт, что некоторые европейские страны в сотрудничестве с Америкой помешали Совету Безопасности осудить убийство мученика Хании.