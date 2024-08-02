Иран выступает против любого иностранного давления и вмешательства в дела Венесуэлы: Канани

В своем посте в аккаунте «X» официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани написал: “Подчеркивая необходимость уважения права голоса и выборов народа Венесуэлы в рамках права определять судьбу наций, а также уважения суверенитета правительств в рамках международных договоров и конвенций, особенно устав Организации Объединенных Наций, в дополнение к заявлениям о солидарности и твердой поддержке нации и правительства Венесуэлы, Исламская Республика Иран выразила свое несогласие с любым иностранным давлением и вмешательством во внутренние дела этой страны и считает, что Боливарианская Республика Венесуэла обладает необходимой волей для защиты и гарантирования основных прав народа этой страны в рамках конституции”.

Избирательный орган Венесуэлы объявил 61-летнего Николаса Мадуро победителем президентских выборов в Венесуэле, которые состоялись 29 июля.

Народ Венесуэлы продлил срок Мадуро в третий раз и еще на 6 лет.