2 авг. 2024 г., 16:44
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран воспользуется своим неотъемлемым и законным правом наказать преступных сионистов: Багери

2 авг. 2024 г., 16:44
??????? ID: 85556263
Иран воспользуется своим неотъемлемым и законным правом наказать преступных сионистов: Багери

Тегеран, 2 августа, ИРНА - Министр иностранных дел Алжира в телефонном разговоре со своим иранским коллегой поддержал инициативу Ирана о проведении экстренного заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) для противодействия преступлениям сионистского режима.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери и его алжирский коллега Ахмед Аттаф обменялись мнениями относительно последствий террористического акта сионистского режима, в результате которого был убит глава Политического бюро палестинского исламского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания.

Высокопоставленный иранский дипломат поблагодарил заместителя председателя Народного национального собрания Алжира за участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масъуда Пезешкияна, подчеркнув, что сионистский режим, совершивший убийство главы ХАМАС Исмаила Хании на территории Исламской Республики Иран, перешел красную черту.

Исламская Республика Иран, несомненно, воспользуется своим неотъемлемым и законным правом наказать преступных сионистов, добавил Багери.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана также приветствовал поддержку Алжиром инициативы Ирана по проведению экстренного заседания Совета Безопасности ООН для расследования преступного деяния, совершенного сионистским режимом в связи с убийством главы ХАМАС.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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