Иран воспользуется своим неотъемлемым и законным правом наказать преступных сионистов: Багери

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери и его алжирский коллега Ахмед Аттаф обменялись мнениями относительно последствий террористического акта сионистского режима, в результате которого был убит глава Политического бюро палестинского исламского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания.

Высокопоставленный иранский дипломат поблагодарил заместителя председателя Народного национального собрания Алжира за участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масъуда Пезешкияна, подчеркнув, что сионистский режим, совершивший убийство главы ХАМАС Исмаила Хании на территории Исламской Республики Иран, перешел красную черту.

Исламская Республика Иран, несомненно, воспользуется своим неотъемлемым и законным правом наказать преступных сионистов, добавил Багери.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана также приветствовал поддержку Алжиром инициативы Ирана по проведению экстренного заседания Совета Безопасности ООН для расследования преступного деяния, совершенного сионистским режимом в связи с убийством главы ХАМАС.