2 авг. 2024 г., 15:41
Новости ID: 85556226
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Израильский режим перешел важную красную черту: Багери

2 авг. 2024 г., 15:41
Новости ID: 85556226
Израильский режим перешел важную красную черту: Багери

Тегеран, 2 августа, ИРНА – Высокопоставленный иранский дипломат заявил, что Израиль перешел важную красную черту, и Иран будет осуществлять закон и правосудие без какой-либо терпимости к этому печально известному и преступному режиму.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери сделал это заявление в телефонном разговоре с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского королевства Айманом Аль-Сафади.

"За последние 10 месяцев сионисты разрушили Газу, а теперь они распространили свои преступления на Бейрут, Тегеран и Йемен", - сказал он.

Он добавил, что если преступники-террористы не будут остановлены, они создадут серьезную угрозу региональному и международному миру и безопасности.

Министр иностранных дел Иордании также поддержал инициативу Исламской Республики Иран по проведению срочного заседания Организации исламского сотрудничества для противодействия террористическим действиям сионистского режима.

Министр иностранных дел Иордании осудил преступление сионистского режима, выразившееся в убийстве Исмаила Хании на иранской земле, и нарушение национального суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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