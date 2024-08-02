«Также в ходе этих бесед я выступил с предложением о проведении экстренного заседания министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, чтобы обсудить и осудить этот трусливый и террористический акт израильского режима, а также привлечь его к ответственности за совершенные преступления. Мое предложение было встречено с одобрением», - заявил он.
И.О. главы МИД Ирана обратился с просьбой о проведении экстренного заседания Организации исламского сотрудничества
Тегеран, 2 августа, ИРНА - В телефонных разговорах с министрами иностранных дел Катара, Саудовской Аравии, Турции, Египта, Омана, Иордании, России, Алжира, а также с Генеральным секретарем ООН и верховным представителем ЕС по иностранным делам и.о. главы МИД Ирана решительно осудил террористический акт израильского режима, в результате которого был убит Исмаил Хенни, и предупредил о последствиях продолжения зверских преступлений оккупационного режима.
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