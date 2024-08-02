И.О. главы МИД Ирана обратился с просьбой о проведении экстренного заседания Организации исламского сотрудничества

«Также в ходе этих бесед я выступил с предложением о проведении экстренного заседания министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, чтобы обсудить и осудить этот трусливый и террористический акт израильского режима, а также привлечь его к ответственности за совершенные преступления. Мое предложение было встречено с одобрением», - заявил он.