Насралла: целью Израиля в инциденте в Мадждаль-Шамсе было убийство лидеров и командиров сопротивления

Насралла выразил собалезнования в связи с кончиной главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате нападения в Тегеране.

"Враг нанес удар на зданию, полном мирных жителей, во время убийства Фуада Шукра, командира «Хезболлы». Целью вражеской бомбардировки здания в южном пригороде было убийство Шукра, великого командира джихада, что привело к мученической смерти семи человек, включая иранского советника, и ранениям десятков человек. Это преступление Израиля было не ответом на инцидент в Мадждаль-Шамсе, а попыткой отвлечь общественное мнение, которая была осуществлена ​​в соответствии с частью войны", отметил он.

"Враг обвинил Фуада Шукра в убийстве детей в Мадждаль-Шамсе, и под этим оправданием и обвинением он провел крупнейшую операцию по обману, чтобы отвлечь общественное мнение. Враг обвинил «Хезболлу» в инциденте в Мадждаль-Шамсе, не предоставив никаких документов и доказательств, а наше внутреннее расследование показывает, что мы не имеем никакого отношения к инциденту в Мадждаль-Шамсе", подчеркнул генсек Хезболлы.

"Когда израильтяне узнали, что жертвами Мадждаль-Шамса были в основном дети и женщины, они решили обвинить Хезболлу. У нас есть много свидетельств того, что многие оборонительные ракеты сионистского режима поразили Аку и другие районы", добавил он.

"Некоторые страны просили нас не ответить на нападение сионистского врага на южные пригороды. Мы ведем полномасштабную битву на всех фронтах, и эта битва вступила в новую фазу", сказал он.

"Мы платим цену за нашу поддержку Газы и палестинского вопроса, и мы принимаем и оплачиваем эту цену. Мы расплачиваемся за поддержку Газы, и сотни из нас, включая мирных жителей, приняли мученическую смерть", отметил глава Хезболлы.

"Считает ли сионистский режим, что если в Тегеране убет Исмаила Хании, Иран будет хранить молчание", сказал он, добавив, что тон речи Хаменеи по поводу этого инцидента (убийства Хании в Иране) был даже более жестким, чем при нападении на иранское консульство в Сирии.

По словам Насраллы, убийство лидеров сопротивления не повлияет на его масштаб, а "опыт показывает, что оно от этого только ширится и укрепляется".

"Враг проигнорировал все красные линии и вызвал масштабные разрушения. Нет другого пути, кроме как остановить войну в секторе Газа", указал он.

"Сопротивление ответит на преступления и агрессию врага. Пусть враг и его сторонники ждут нашего окончательного ответа. Между нами и вами дни и ночи и поле битвы", резюмировал он.